ليفربول في مهمة صعبة أمام تولوز الفرنسي اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لمهمة صعبة في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك حين يلتقي مع نظيره تولوز الفرنسي على ملعب "أنفيلد" معقل الليفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي 2023 - 2024 "يوروباليج".

موعد مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتولوز مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

و تُذاع مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي، عبر قناة bein sports premium 1.

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و تولوز: " لم أفكر في يوم الأحد بعد (مواجهة نوتنجهام فورست) ،تولوز يستحق كل احترامنا، فريق شاب وموهوب، لديهم فكرة واضحة ولكن علينا أن نرى كيف سيظهرون ذلك هنا".

وواصل كلوب: "لا أعتقد أننا يمكن أن نخسر هذه المباراة، بل نريد الفوز وهذا هو الشيء التالي الذي يتعين علينا فعله بجمع تسع نقاط".

وأتم كلوب: "علينا أن نلعب بأفضل ما لدينا، ونجري بعض التغييرات، وليس الكثير منها، سنرى، أظهر الأولاد حتى الآن أنهم مستعدون حقًا للمنافسة".