آينتراخت بقيادة مرموش يواجه هلسنكي الفنلندي الليلة.. تعرف علي الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره هلسنكي الفنلندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب دوتش بانك بارك.

موعد مباراة آينتراخت وهلسنكي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي، عبر قناة beIN Sports HD 6.

موقف آينتراخت و هلسنكي في ترتيب المجموعة

تمكن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المتواجد في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش خلال ا,ل جولتين من تحقيق انتصار بينما خسر لقاء، ، مما جعل رصيده من النقاط في جدول ترتيب المسابقة 3 نقاط، خلف باوك اليوناني المتصدر برصيد 6 نقاط.

علي الجانب الأخر خسر فريق هلسنكي لقاء وتعادل في أخر، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يقبع في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع أبردين صاحب المركز الرابع.