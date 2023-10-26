جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الجاري 2023 – 2024، والتي تشهد إقامة 3 مواجهات مهمة ترصدها لكم بوابة الخليج 365 في السطور التالية:

الخليج ضد التعاون ..

يحل فريق التعاون ضيفًا ثقيلًا على فريق الخليج في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في افتتاح الجولة 11 من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن.

ضمك ضد الأخدود ..

يستعد فريق ضمك لاستقبال ضيفه فريق الأخدود في المواجهة التي ستجمعهما على استاد نادي ضمك بخميس مشيط، وستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة SSC HD.

الاتحاد ضد الحزم ..

ويستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة مهمة ضد الحزم والتي ستجمعهما على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD.

يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، بينما يأتي الحزم في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

موعد كلاسيكو الهلال والأهلي في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو السعودي المرتقبة بين الهلال والأهلي في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يخسر أي مواجهة في الدوري حتى الآن.

بينما يخوض فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بالدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة أيضًا.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وستذاع مباراة الهلال ضد الأهلي عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.