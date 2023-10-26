تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز الفرنسي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الخميس، نظيره تولوز الفرنسي، في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب "أنفيلد" معقل الليفر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيلة تضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيريل فان دايك، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتولوز مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي، عبر قناة bein sports premium 1 بتعليق عامر الخوذيري.