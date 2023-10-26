شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح 3 بطولات لرفع الأثقال باستاد القاهرة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس ، حفل إفتتاح إستضافة مصر لثلاث بطولات هم: “البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية“.

تستضيف مصر الثلاث بطولات على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 193 لاعب ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية.

وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الأفريقية لجميع الأعمار.

ومن المقرر أن تشهد البطولة حضور العديد من الشخصيات الهامة، على رأسها محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، واليوناني ديماس رئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي، ويأتي حضورهم نظرًا لاهتمامهم الكبير بالطفرة الذي يشهدها رفع الأثقال المصري منذ عودته مرة أخرى.

ويسعى محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل إخراج وتنظيم البطولة على أعلى مستوى وبالصورة التي تشرف وتليق بمصر والرياضة المصرية من الناحية التنظيمية والفنية.