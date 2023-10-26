شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا الأقرب لقيادة الهجوم في مباراة الأهلى وصن داونز بموقعة بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة هجوم فريقه في مباراته ضد صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وشارك كهربا أساسيا في مباراتي فريقه الأخيرتين ضد سيمبا التنزاني بربع نهائي الدوري الإفريقي وسجل هدفين، بواقع هدف في كل مباراة.

ويخوض فريق الأهلي مراناً خفيفاً صباح اليوم على ملعبه بإستاد التتش ثم يتجه الفريق إلى مطار القاهرة تمهيداً لبدء رحلة السفر لخوض المباراة المُرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة المقرر لها الرابعة من عصر يوم 1 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة.

ويتدرب الأهلي اليوم بعدما حصل على راحة أمس الأربعاء، من التدريبات حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني إراحة اللاعبين من التدريبات عقب مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت مساء الثلاثاء بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي وتعادل فيها الفريقين 1/1 ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعدما كان قد تعادل الفريقين بتنزانيا في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما.

بعيداً عما سبق، قال مارسيل كولر، إن فريقه حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطى عقبة فريق سيمبا التنزانى وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.

وأكمل: تخطينا الدور ربع النهائي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يمكن أن نحقق الفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر، ويجب أن نحترم جميع المنافسين، كما أكد أن التبديلات جاءت وفقًا لظروف اللقاء وأشار كولر إلى أن موديست غاب عن التدريبات الماضية لعدة أيام بسبب المرض، وأن إمام عاشور كان بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة أنه لا يقبل بمشاركة أى لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100٪‏ وأكمل: إجمالا حصلنا على فرص عديدة وأهدرنا الكثير من الأهداف، ويتم علاج الأخطاء من خلال التدريبات والتركيز بشكل أكبر، وهو ما يتم العمل عليه باستمرار.