شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتنازل عن شكوى الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي الزمالك التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الثنائي أحمد عيد و أحمد أيمن منصور لاعبا المصري ، ومن المقرر أن يتم إرسال التنازل إلى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

كان الزمالك قد تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة يطلب فيها إيقاف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور للتوقيع لناديين في وقت واحد.

في سياق متصل، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها فى السابعة مساء غداً الجمعة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى NILE.

ويضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون خطة عبور إنبى خاصة أنه يعلم مدى قوة الفريق البترولى بقيادة مديره الفنى تامر مصطفى الذى يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

ويدخل الزمالك معسكراً مغلقاً، يضع خلاله أوسوريو الرتوش النهائية على الخطة التي يواجه بها إنبى،بعدما اطمئن على جاهزية لاعبيه،ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة قبل المباراة، على مستوى الخطوط الثلاثة.

واهتم أوسوريو بعلاج هفوات دفاع لاعبي الزمالك بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة إنبى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الفريق البترولى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وركز الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات إنبي لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وشدد أوسوريو على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى إنبى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.