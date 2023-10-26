شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد استضافة بطولة العالم للكاراتيه 2025 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، عقد استضافة بطولة العالم 2025 والتى حصلت مصر على حق استضافتها رسميًا من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وتم توقيع العقود على هامش بطولة العالم التى تقام بالمجر بمشاركة المنتخب المصري سيدات ورجال.

وافق الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينيوس على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردى 2025 بمصر ، وتقدم الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى بطلب لاستضافة منافسات بطولة العالم 2025 وهو ماتمت الموافقة عليه بإجماع أعضاء الجمعية العمومية، وتلقى اتحاد الكاراتيه بريد إلكتروني من نظيره الدولى يخطره بالموافقة.

وكشف مسئولو الاتحاد المصري أن إقامة البطولة بمصر جاء بعد موافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي حيث جاءت الموافقة بالإجماع وهو ما يؤكد ثقة وقوة الجمعية العمومية للكاراتيه في قدرة مصر على تنظيم بطولة قوية.