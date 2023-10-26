شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يصحح الأخطاء السابقة للاعبي الاتحاد قبل مباراة المقاولون بدوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مبارياتهم الماضية، خاصة المساحات التي تتواجد بين الخطوط، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز والتمركز الجيد داخل الملعب وعدم ارتكاب أية أخطاء يكون نتيجتها تهديد مرمى المهدي سليمان، وضرورة التعاون واللعب الجماعي في بناء الهجمة، من أجل الوصول إلى مرمى لمنافس وهز شباكه.

ويواصل فريق الاتحاد تدريباته استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل على استاد الإسكندرية في خامس جولات دوري NILE .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الدوري المصري دوري nile برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة.

ويعاني الاتحاد السكندري من غياب عدد من اللاعبين للإصضابة، حيث غاب عن زعيم الثغر في مباراته الأخيرة ضد بلدية المحلة كلا من، مابولولو، أحمد الشيخ، سيف تقا، أحمد ياسين، عمر صلاح، حيث لم يشاركوا في مباراة فريقهم ضد بلدية المحلة السابقة، ويرغب الجهاز الفني في تجهيزهم والاستعانة بهم في المباريات القادمة بدءا من مباراة المقاولون العرب.