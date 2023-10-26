شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن دوانز فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير للمرحلة القادمة ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لصن دوانز ، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.
فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).
تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة
وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.
والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى ثلاث مباريات.
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