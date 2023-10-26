شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على المركز 35 عالمياً بعد تصنيف الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال ، حيث استمر منتخب مصر في المركز الـ 35 عالمياً دون تغيير ويستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

بينما تقدم منتخب المغرب مركزا ليصبح الـ 13 عالميا والأول إفريقيا، بينما استمر منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقا على فرنسا والبرازيل.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- بلجيكا

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

13- المغرب

20- السنغال

32- تونس

33- الجزائر

35- مصر

40- نيجيريا

43- الكاميرون

47- مالي

52- كوت ديفوار

56- بوركينا فاسو

60- غانا