شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين لهذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فى تجهيز بعض المبالغ المالية من أجل الدفعة الأولى للاعبين في الموسم الحالى ودفع المستحقات المتأخرة للاعبين.

واستطاع مجلس الإسماعيلى إنهاء مستحقات ياو أنور المتأخرة وتسليمه شيكين بقيمة 750 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى ليغلق تمام هذه الأزمة.

ويجهز حاليا مجلس الإدارة الدفعة الأولى للاعبين فى الموسم الجديد الذى خاض خلاله الإسماعيلى 4 أسابيع من دورى نايل 2023/ 2024، حيث حقق الدراويش فوزا وحيدا على الاتحاد السكندرى وخسر 3 مواجهات من زد والأهلى وفاركو.

ويحرص مجلس الإدارة والجهاز الفنى على توفير الأجواء المناسبة للاعبين لتقديم مستوى قوى يضع الفريق فى مكانته الطبيعية وعدم تكرار ما حدث فى الموسمين الماضيين.

ومن جانبه، نفى نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، وجود أي أزمات بين لاعبى الفريق والإدارة من ناحية المستحقات ولم يشتك أي لاعب.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات خاصة: "إنه لا توجد أي أزمات داخل الإسماعيلى في الفترة الحالية بين اللاعبين والإدارة، ولم يتقدم أي لاعب بشكوى ضد النادى، وكل الأمور تسير بشكل صحيح".

وأضاف نصر أبو الحسن: "نسعى بكل قوة لحل أزمة إيقاف القيد بتسوية كل المستحقات مع اللاعبين الراحلين من أجل تدعيم الفريق في يناير المقبل بما يحتاجه".

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.