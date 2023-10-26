الامارات | مدرب برشلونة يحذر: إذا لم نتحكم في الكرة سيدمرنا ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، من خطورة هجوم ريال مدريد قبل مباراة "الكلاسيكو" بينهما السبت المقبل ضمن الدوري الإسباني. ويتصدر ريال مدريد المسابقة بـ 25 نقطة، بنفس عدد نقاط جيرونا الثاني، وبرشلونة ثالثا بـ 24 نقطة.

وقال تشافي في تصريحات صحافية نشرها موقع "فووتبل إسبانيا"، بعد الفوز على شاختار الأوكراني أمس في دوري الأبطال 2-1، إن الطريقة الوحيدة للتحكم في ريال مدريد، ومنح برشلونة التفوق هو "التحكم بالكرة"، محذرا بأنه "في حال لم نستطع القيام بذلك فريال مدريد سيدمرنا". وشدد على أن برشلونة سيكون مطالبا بجهد مضاعف في الدفاع والهجوم، خاصة وأن ريال مدريد يمتلك عناصر قادرة على مفاجأة برشلونة في أي وقت، وخاصة الثلاثي جود بيلينغهام ورودريغو وفينيسيوس، إلى جانب لاعب الوسط السريع فالفيردي.

وقال تشافي: سنحاول السيطرة بقوة على الكرة، ولن نفقدها بسهولة، وسنحاول التمركز جيدا بالنسبة لكل اللاعبين، هذا الامر ضروري حين تواجه ريال مدريد.