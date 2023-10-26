تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي "السوبر ليج"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي تغيير موعد مباراته مع الأهلي والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج" بنسخته الأولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير في ذهاب الدور نصف النهائي من السوبر ليج الأفريقي.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل مهه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز :

وأعلن نادي صن داونز إقامة مباراته أمام الأهلي في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، بدلا من السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجه صن داونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، حيث تقام مواجهة الذهاب في جنوب أفريقيا على أن يقام لقاء العودة أول شهر نوفمبر المقبل.