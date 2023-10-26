كشف حساب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ألتقي فريق باريس سان جيرمان مع ميلان، وفريق بروسيا دورتموند مع نيوكاسل وبرشلونة أمام شاختار دونيتسك، وأخيرا لقاء مانشستر سيتي و يانج بويز.

كشف حساب الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا

مباراة نيوكاسل يونايتد و بوروسيا دورتموند

خسر فريق نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 0-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

جاء هدف بوروسيا دورتموند عن طريق اللاعب فيليكس نميشا في الدقيقة 45 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب نيوكاسل يونايتد وبين جماهيره.

مباراة مانشستر سيتي و يونج بويز

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مثيرا من مضيفه فريق يونج بويز السويسري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "سويس وانكدورف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

مباراة باريس سان جيرمان وميلان

فاز فريق باريس سان جيرمان على حساب نظيره ميلان بنتيجة 3-0 في القمة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

جائت أهداف المباراة عن طريق الثلاثي كيليان مبابي، كولو مواني، كانج ان لي في الدقائق 32، 53، و89 على التوالي في واحدة من أقوى عروض النادي الباريسي.

مباراة برشلونة ضد شاختار

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على حساب نظيره شاختار دونيتسك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من فيران توريس، وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 28، و36 على التوالي لصالح فريق برشلونة، بينما أحرز هدف شاختار اللاعب جيورجي سوداكوف في الدقيقة 62.