نونو سانتو يستقر على تشكيل الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني نونو سانتو على تشكيل الاتحاد الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد الحزم، والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل فريق الاتحاد مكتملا الصفوف بالقوة الهجومية الضاربة المكومن من بنزيما بعد تعافيه من الإصابة وعبدالرزاق حمدالله ورومارينيو، حيث يضع المدرب عينه على النقاط الثلاثة من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد التعثر في أخر 3 جولات.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الحزم :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: مد الله العليان ، فيليبي لويز ، عمر هوساوي ، بامسعود.

الوسط: نجولو كانتي ، الناشري ، كورنادو.

الهجوم: رومارينيو ، عبد الرزاق حمد الله ، كريم بنزيما.

يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

ويأتي فريق الحزم في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط، حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 3، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والحزم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.