فيورنتينا يواجهة تشوكاريتشكي الصربي بدوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق فيورنتينا الإيطالي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره تشوكاريتشكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

موعد مباراة فيورنتينا وتشوكاريتشكي

من المقرر أن تنطلق مباراة فيورنتينا وتشوكاريتشكي في دوري المؤتمر الأوروبي مساء اليوم الخميس، في تمام، الساعة 10:00 م بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل فيورنتينا المتوقع لمواجهة تشوكاريتشكي

من المنتظر أن يبدأ فينشينزو ايتاليانو المدير الفني لفريق فيورنتينا مباراة الليلة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو.

خط الدفاع: فابيانو باريزي، نيكولا ميلينكوفيتش، لوكاس مارتينيز كوارتا، مايكل كايود.

خط الوسط: ألفريد دنكان، آرثر، جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: جوسيب بريكالو، مبالا نزولا، نيكولاس غونزاليس.