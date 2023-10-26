موعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه فريق الحزم في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

يدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم بقيادة المدير الفني نونو سانتو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد التعثرات التي تعرض لها في الجولات الثلاثة الماضية.

وجاءت تعثرات الأهلي في أخر 3 جولات لتحرمه من 5 نقاط، حيث تعادل مع الفيحاء وخسر من الأهلي ثم تعادل مع التعاون.

يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

على الجانب الأخر يدخل فريق الحزم المباراة باحثًا عن ثاني انتصاراته في الدوري هذا الموسم، حيث يستهدف مدرب الفريق استغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين بعد الفوز على الرائد في الجولة السابقة، وكذلك استغلال الحالة المعنوية السيئة لدى لاعبي الاتحاد بسبب تعثرات الفريق من أجل اقتناص الفوز والخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم.

ويأتي فريق الحزم في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط، حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 3، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والحزم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.