"جماهيره مرعوبة".. ميدو يكشف ما فعله مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على مواجهة الفريق الأول للنادي الأهلي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وقال ميدو في برنامجه بقناة المحور إن صن داونز غير طريقة لعبه مع مدربه الحالي رولاني موكوينا، وسيلعب أمام الأهلي بتحفظ دفاعي أكبر مما كان عليه في السابق.

وأضاف "ميدو": "ربما يظهر فريق صن داونز بأسلوب تكتيكي مختلفاً عما شاهدناه من قبل في مواجهات الأهلي السابقة، وهذا ليس معناه أنه سيظهر بشكل ضعيف".

وأكمل: "رغم النتائج الكبيرة التي حققها فريق صن داونز مؤخرا على حساب الأهلي، في جنوب أفريقيا، إلا أن جماهير الفريق مرعوبة من اسم الفريق الأحمر وتاريخه في القارة السمراء ويعلمون جيدا صعوبة هذه المباراة".

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز سوف تقام يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.