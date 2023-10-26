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محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الزمالك أمام إنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، من المشاركة مع الأبيض في مواجهة إنبي المقبلة في بطولة الممتاز.

وغاب محمد عواد عن مواجهة الزمالك الماضية مع سموحة، نظرا لإيقافه مباراة واحدة من قبل لجنة المسابقات، نظرا لطرده في لقاء البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

قال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إن محمد عواد يقترب بشدة من حراسة مرمى الزمالك في مواجهة إنبي بدلا من محمد صبحي.

أوضح المصدر، أن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك، يتجه للاعتماد على عواد بشكل أساسي في الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى محمد صبحي في المباريات الماضية.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدا الجمعة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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