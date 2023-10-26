شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش إنشاء فرع العلمين الجديدة فى اجتماع الجمعية العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 «اجتماع أول»، ويوم السبت الموافق 18/11/2022 «اجتماع ثانِ» وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالى المقبل2023/2024 .

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

7- مقترح مبدئى لإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.

8- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل زيادة مقابل الالتحاق للعضوية فرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى 31/8/2023.

9- المقترح المقدم لتحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة للمقر الرئيسى والأعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة بالمقر الرئيسى وفرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

10- اعتماد اللائحة المالية للاشتراكات السنوية لفرع النادى بالقاهرة الجديدة بعد تلافى الملاحظات الواردة فى تقرير لجنة الفحص المشكلة من الجهة الإدارية.

11- المقترح المقدم بشان استحداث رسوم خاصة باستخدام خدمات ومرافق النادى للعضوية الرئيسية وفرع النادى بالشيخ زايد.

الاجتماع الأول:

• يبدأ الاجتماع الأول يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة وفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية الى الاجتماع الآخر.

الاجتماع الآخر:

• يبدأ الاجتماع الآخر يوم السبت الموافق 18/11/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادى.

• يطبق فى شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة (44) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

• يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي لعام 2022/2023 على الأقل للتوقيع بالكشوف.

• آخر موعد للسادة الأعضاء المسددين للاشتراك السنوى والإدارج بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا.

• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

• لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية.

• يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50%

من بند الاشتراك السنوى للعضو المخالف طبقًا للمادة (32) من اللائحة.

• كافة الإجراءات والتفاصيل معلنة بالنادى.