شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن: لا يوجد أزمات بين الإسماعيلى ولاعبيه.. ونعمل على فتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، وجود أي أزمات بين لاعبى الفريق والإدارة من ناحية المستحقات ولم يشتك أي لاعب.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات خاصة: "إنه لا توجد أي أزمات داخل الإسماعيلى في الفترة الحالية بين اللاعبين والإدارة، ولم يتقدم أي لاعب بشكوى ضد النادى، وكل الأمور تسير بشكل صحيح".

وأضاف نصر أبو الحسن: "نسعى بكل قوة لحل أزمة إيقاف القيد بتسوية كل المستحقات مع اللاعبين الراحلين من أجل تدعيم الفريق في يناير المقبل بما يحتاجه".

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن توصل لاتفاق على جدولة مستحقات لاعبي فريق كرة اليد، المتأخرة من الموسم الماضي، والاتفاق مع اللاعبين على سحب الشكوى المقدمة لدى الاتحاد المصري.

واتفق مجلس الإدارة مع اللاعبين على سداد المستحقات على ثلاث دفعات وتم صرف الدفعة الأولى للاعبين وتقديم التنازل عن الشكوى بموجب تعهد بصرف المستحقات المتبقية في موعدها المتفق عليه.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف