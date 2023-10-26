شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء غد الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile لهذا الموسم 2023 / 2024، على أن تقام خلال 4 أيام مع تأجيل مباراة بلدية المحلة مع الأهلى، لانشغال الأحمر بمواجهتى نصف نهائي الدورى الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب فرق الدورى برصيد 10 نقاط، بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة، ويحل مودرن فيوتشر فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بالفوز فى 3 مباريات والخسارة فى واحدة، ثم المصرى ثالثا بنفس رصيد نقاط فيوتشر وبفارق الأهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بعدما خاض 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى مثلها برصيد 8 نقاط، وفيما يخص الأهلى فيحل سابعاً برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فقط ويتبقى له مواجهتان مؤجلتان.

موعد مباريات الجولة الخامسةالجمعة 27 / 10

بيراميدز مع المصرى 4 عصرا "استاد برج العرب"

إنبى مع الزمالك 7 مساء "استاد المقاولون العرب"

السبت 28 / 10

فاركو مع الجونة 4 عصرا "استاد برج العرب"

الاتحاد مع المقاولون 7 مساء "استاد الإسكندرية"

زد مع سموحة 7 مساء "استاد القاهرة"

الأحد 29 /10

طلائع الجيش مع سيراميكا 4 عصرا "استاد جهاز الرياضة"

الاثنين 30 / 10

الداخلية مع الإسماعيلى 4 عصرا "استاد السلام الدولى"

البنك الأهلى مع فيوتشر 7 مساء "استاد القاهرة الدولى"