شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكثف محاولاته لتجهيز المصابين قبل مباراة المقاولون فى دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري جهوده من أجل تجهيز اللاعبين المصابين في الفترة الحالية، على أمل لحاق البعض منهم بمباراة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile.

ويغيب عن الاتحاد السكندري كلا من، مابولولو، أحمد الشيخ، سيف تقا، أحمد ياسين، عمر صلاح، حيث لم يشاركوا في مباراة فريقهم ضد بلدية المحلة السابقة، ويرغب الجهاز الفني في تجهيزهم والاستعانة بهم في المباريات القادمة بدءا من مباراة المقاولون العرب.

في ذات السياق، بات الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري جاهزا لقيادة هجوم زعيم الثغر في مباراته القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile، بعد تعافيه من الإصابة خلال الفترة الماضية، وتسببت في غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بلدية المحلة بالدوري.

وعانى مابولولو من كدمة خلال مشاركته في مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير لشهر أكتوبر الجاري، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويواصل فريق الاتحاد تدريباته استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل على استاد الإسكندرية في خامس جولات في دوري NilE

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة.