شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز للثامنة مساء الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بدلا من الرابعة عصرا.

كما قام مسئولو الكاف بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز والتي ستقام على ملعب لوفتس سيرسفيلد بمدينة بريتوريا، لتقام في الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء الأحد المقبل.

أعلن نادى صن داونز الجنوب أفريقي عن موعد مواجهة الأهلى المحدد لها الأحد المقبل على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

نشر نادى صن داونز على الصفحة الرسمية على موقع " أكس " أن المباراة سوف تقام فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

ويخوض فريق الأهلي مراناً خفيفاً صباح اليوم على ملعبه بإستاد التتش ثم يتجه الفريق إلى مطار القاهرة تمهيداً لبدء رحلة السفر لخوض المباراة المُرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة المقرر لها الرابعة من عصر يوم 1 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة.

ويتدرب الأهلي اليوم بعدما حصل على راحة أمس الأربعاء، من التدريبات حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني إراحة اللاعبين من التدريبات عقب مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت مساء الثلاثاء بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي وتعادل فيها الفريقين 1/1 ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعدما كان قد تعادل الفريقين بتنزانيا في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما.