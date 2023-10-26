بعثة الأهلي تتجه لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - تغادر في الرابعة عصر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا.

ويقوم محمد سراج الدين بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب للكاف لتأجيل مباراة العودة لتقام يوم الخميس المقبل بدلا من الأربعاء.