الامارات | بيلينغهام عينه على ترك بصمة في "الكلاسيكو الأول"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يريد لاعب الوسط الانكليزي المتألق في موسمه الأول مع ريال مدريد جود بيلينغهام ان يترك بصمة عندما يخوض باكورة مبارياته في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة في عقر دار الاخير السبت في المرحلة الحادية عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم. ومنذ قدومه الى صفوف الفريق الملكي قادما من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية، فرض بيلينغهام نفسه كعنصر مؤثر في تشكيلة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي من خلال تسجيله 11 هدفا في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، في بداية مذهلة لم يكن أحد يتصورها، حتى مدرب ريال مدريد نفسه.

وعوضت أهداف بيلينغهام رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية العام الماضي والمنتقل الى صفوف اتحاد جدة السعودي، والفشل في التعاقد مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي. وقال بيلينغهام في تصريحات خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية الاخيرة "هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة من حياتي، وأنا سعيد في تجربتي معه حتى الآن".

وقع مشجعو مدريد في حب بيلينغهام، لكن من المعروف أنهم متقلبون وحتى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافه التاريخي لم يسلم من صافرات سانتياغو برنابيو عندما قدم اداء باهتا. كان بيلينغهام حاسما مرة جديدة عندما سجل هدف الفوز لريال مدريد في مرمى براغا البرتغالي في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء ليخرج فريقه فائزا 2-1 محققا فوزه الثالث تواليا.

وخرج بيلينغهام من الملعب في آواخر المباراة بسبب آلام في الفخذ لكن أنشيلوتي قال إنه لا يوجد ما يدعو للقلق وقال "إنه في حالة جيدة. لا شيء مهم، سوف يتعافى، سيكون متواجدا السبت". ويملك بيلينغهام رصيدا شعبيا هائلا لدى أنصار ريال مدريد خلافا للاعبين سابقين أمثال الويلزي غاريث بايل الذي وعلى الرغم من النجاحات التي حققها في صفوف ريال مدريد لكنه لم يحظ بعطف الجماهير كونه منغلق على نفسه والأمر ينطبق على البلجيكي ادين هازار الذي تعرض لاصابات متكررة في صفوف الفريق ولم يتمكن من اظهار موهبته الحقيقية.

رحب أنصار ريال مدريد بشكل رائع بييلينغهام وكشف الاخير ان ساقيه كانتا ترتجفان عندما سمع لأول مرة مشجعي الفريق ينشدون له أغنية فرقة "ذي بيتلز" الشهيرة "هاي جود"، فرد لهم الجميل من خلال اداء مبهر على أرضية المستطيل الاخضر. ويجمع لاعب برمينغهام سيتي وبوروسيا دورتموند السابق بين المهارة الفنية والرشاقة مع اللياقة البدنية ما يجعل صعبا على مدافعي الفرق المنافسة ايقافه.

"أفضل بعشر مرات"

تألق بيلينغهام مع دورتموند وكان قاب قوسين او ادنى من احراز لقب الدوري الالماني لولا تعثره على أرضه في الجولة الاخيرة امام ماينتس ليفوز بايرن ميونيخ باللقب بفارق الاهداف عنه. اما هذا الموسم، فمستواه في تصاعد لا سيما انه يجاور لاعبين سبق لهم الفوز بدوري أبطال أوروبا وعلى رأسهم الالماني توني كروس وصانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش.

واعترف بيلينغهام في تصريحات في أغسطس "أنا أفضل بعشر مرات مما كنت عليه في الموسم الماضي، أنا أتعلم كل يوم". وتابع "أنا مثل الإسفنجة، أتقبل كل ما يقوله لي زملائي في الفريق. ولهذا السبب بدأت الموسم بشكل جيد". في حين أن بعض اللاعبين قد يشعرون بالرهبة من التحدي المتمثل في تمثيل أكبر نادٍ في كرة القدم العالمية، فقد تعامل بيلينغهام مع الأمر بأعصاب هادئة. ولا شك بأن بيلينغهام سيدخل قلوب انصار ريال مدريد اكثر واكثر في حال نجح في قيادة فريقه الى التغلب على برشلونة في مباراة الكلاسيكو السبت.