شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات اليوم في بطولة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري عدد كبير من مباريات بطولة الدوري الأوروبي حول العالم، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد تولوز في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.



وتأتي مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الأوروبي علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أولمبياكوس X وست هام يونايتد – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1 English

باتشكا توبولا X فرايبورج – 7.45 مساء

سبارتا براج X جلاسيكو رينجرز – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2 English

أريس ليماويل X ريال بيتيس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

راكوف X سبورتنج لشبونة – 7.45 مساء

شتورم جراتس X أتلانتا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6

مارسيليا X أيك أثينا – 7.45 مساء

مولده X هاكن – 7.45 مساء

برايتون X– أياكس - 10 مساء - beIN Sports HD 2

روما X سلافيا براج – 10 مساء - beIN Sports HD 3

شيريف X سيرفيت – 9 مساء

سانت جيلواز X لاسك – 9 مساء

ليفربول X تولوز – 9 مساء - beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن X كاراباج – 9 مساء

باناثينايكوس X رين – 9 مساء

فياريال X مكابي – 9 مساء