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تعرف على موعد مباريات اليوم في بطولة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة  اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري عدد كبير من مباريات بطولة الدوري الأوروبي حول العالم، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضد تولوز في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.


وتأتي مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الأوروبي علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

 

أولمبياكوس X  وست هام يونايتد – 7.45 مساء  - beIN Sports HD 1 English

باتشكا توبولا X فرايبورج – 7.45 مساء

سبارتا براج X جلاسيكو رينجرز – 7.45 مساء -  beIN Sports HD 2 English

أريس ليماويل X ريال بيتيس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

راكوف X سبورتنج لشبونة – 7.45 مساء

شتورم جراتس X أتلانتا – 7.45 مساء -   beIN Sports HD 6

مارسيليا X أيك أثينا – 7.45 مساء

مولده X هاكن – 7.45 مساء

برايتون X– أياكس - 10 مساء -  beIN Sports HD 2

روما X سلافيا براج – 10 مساء - beIN Sports HD 3

شيريف X سيرفيت – 9 مساء

سانت جيلواز X لاسك – 9 مساء

ليفربول X تولوز – 9 مساء  - beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن X كاراباج – 9 مساء

باناثينايكوس X رين – 9 مساء

فياريال X مكابي – 9 مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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