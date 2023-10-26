شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة حول العالم اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري عدد كبير من مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألكمار في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.



وتأتي مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي علي النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



ليل X سلوفان – 7.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

كي كلاكسفيك X اولمبيا ليوبليانا – 7.45 مساء

لوجانوX كلوب بروج – 7.45 مساء

ألكمار X استون فيلا – 7.45 مساء

بالكاني X أستانا – 7.45 مساء

فنربخشة التركي X لودوجوريتس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8

جينت X بريدابليك كوبافوجور– 7.45 مساء

ماكابي X زوريا – 7.45 مساء

بودو X بشكتاش – 10 مساء

زرينيسكي موستارX ليجيا وارسو – 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت X هلسنكي – 10 مساء - beIN Sports HD 6

أبردين X باوك – 10 مساء

دينامو زغرب X فيكتوريا بلزن – 10 مساء

فيورنتينا X تشوكاريتشكي – 10 مساء

جينك X فرينكفاروزي– 10 مساء

سبارتاك ترنافا X نورشيلاند – 10 مساء

