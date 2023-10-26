اللجنة الأولمبية تعتمد نتائج الانتخابات التكميلية لاتحاد الجيت كوني دو

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتائج الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري للجيت كوني دو والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري في مقر الاتحاد بالقاهرة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا باعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كوني دو عن الدورة 2022/2024 والتي تتكون من المحاسب عادل حسن عن منصب الرئيس وعضوية كل من اللواء أحمد خليفة واللواء هاني أحمد فوزي والدكتور أشرف عبدالعزيز والمستشار سمير صبري والمهندسة إيمان عبد الواحد والعقيد تامر حسين وإسلام قاسم.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجيت كون دو التي أقيمت يوم الجمعة الماضية شهدت انتخاب المحاسب عادل حسن بمنصب رئيس الاتحاد المصري للجيت كون دو بالتزكية مع فوز إسلام عبد السلام على منصب العضوية بالتزكية أيضا.

وأقيمت الجمعة الجمعية العمومية للاتحاد للعام 2023/2024 في مقر الاتحاد المصري للجيت كون دو وتم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح الإنجازات التي تحققت على مدار الموسم الماضي كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

وقدم المحاسب عادل حسن شكره إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجيت كون دو بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد متعهدا ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على استمرار نجاحات الاتحاد التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

وشهد الاجتماع حضور 5 هيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجيت كون دو وهم نادي دكرنس الرياضي من الدقهلية وحضر عنه عبد الله أحمد علي، ونادي قلين من كفر الشيخ وحضر عنه أسامة أحمد حامد، ونادي الشباب من دمياط وحضر عنه شادي محمد عبد الوهاب، ونادي مطوبس الرياضي من كفر الشيخ وحضر عنه حامد حسن حامد.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من اللواء أحمد خليفة نائب رئيس الاتحاد المصري للجيت كون دو والمستشار سمير صبري أمين الصندوق ورئيس الاتحاد الإفريقي للجيت كون دو والدكتور أشرف عبد العزيز سرور عضو مجلس إدارة الاتحاد وكابتن حسام عبد اللطيف المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجيت كون دو، وحضر مندوبا من وزارة الشباب والرياضة الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد سعيد مندوبا عن اللجنة الأولمبية المصرية.