شاهد.. لاعب يد الإسماعيلي يتعرض للضرب والإهانة من المدرب

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض يوسف رمضان أمين لاعب فريق اليد بالنادي الإسماعيلي مواليد 2006 للضرب من جانب أحمد حسين المدير الفني للفريق بين شوطي مباراة الإسماعيلي والقناة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة الإسماعيلية.

وتساءل اللاعب عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " في البداية أحب اعرف ده تصرف من مدرب ولا بلطجي ؟؟

وأضاف: " استحملت الكثير من الأشياء التي لم يتحملها أحد في هذا السن وانا في بداية بناء مستقبلي كل مره بيقولولي معلش معلش معلش لحد محسسوني أن كلمته هي الماشية حتي لو حصل اي بس لما توصل أن المدرب بتاعي الذي يعد في مقام ابي يمد أيده عليا ويشتمني بأفظع الالفاظ بالأب والام ده مينفعش يتشبه ب ابويا ولا حتي ينفع يتقال عليه بأنه مدرب ".

وتابع: " لما ابقي بلعب ماتش مهما كان مستوايا وحش في كذا طريقه تخليني احسن مستوايا بين الشوطين وانزل الشوط التاني احسن بيكون في كذا طريقه غير انك تمد ايدك عليا وتشتمني وتهزقني قدام زمايلي كلهم وتعمل فيا كل ده وياريتها أول مره اتعملت ف كل تمرينه وكل ماتش بس كنت بعدي وبقول انا لسة لاعب صغير ومش عايز ازهق من اللعبه لسه بدري عشان انا حاببها بس لما الحوار بيزيد الواحد ميبقاش متحمل اللي هو فيه لما كل تمرينة وكل ماتش إهانة تيجي بالسب واللعن وسيرة امي وابويا وام واب كل لاعب ف الفرقه وضرب ليا ولكل لاعب ف الفرقه يبقي ده مش مدرب ولا ينفع يطلق عليه كلمة مدرب ".

وتابع: " عشان انا لاعيب محترم وبقدر المكان اللي انا فيه معملتش تصرف غلط طول مهو كان بيعاملني كدا خلصت الماتش وروحت اتكلمت مع الكابتن محمود الياسقي والكابتن محمود خليل وقالولي حقك جاي وهو موقوف لحد ميتحقق معاه ومتزعلش حقك راجع يا يوسف واحنا مش هنسيب حق لاعيب يضيع انت ف فريق كبير بعدها بيوم المدرب كان نازل التمرين وبيمرن ومتوقفش ولا حاجه واروح التمرين المدرب بيمرن وعادي جدا اللي حصلي وزي ميكونوا بيقولولوا كمل انت صح احنا بندعمك واروح النادي تاني وعايز اعرف اي اللي حصله وازاي قالولي اتوقف والاقيه ف التمرين ".

لاعب يد الإسماعيلي يتعرض للضرب من المدرب

واسترسل: " يقولولي انت منتظر اي يعني قولتلهم منتظر حقي يرجع يقولي مهو مش هنمشيه مهما عملت يبقي انا كدا بلعب ف الشارع مش في نادي ويقولولي احنا مش هنركب لعيب أو ولي أمر علي مدرب ويبقي موصلي اصلا قبلها ويقولي ابقي قابلني لو شمتها تاني وابقي قابلني لو مشيتك من الفريق وانت متسجل معايا غصب عنك وهقدرك وهعمل وهعمل ويقولي كل كلمه قولتهالهم ف النادي وصلتلي وهما كانوا بيستهيفوك يحبيبي وميقدروش يعملولي حاجه والمزكرة اللي عملتها فيا دي ألبسها وكان كل تمرينة يقول أنا ليا عند النادي اكتر من 120او140 الف جنيه يعني انا كلمتي مسموعه ومحدش يقدر يعملي حاجه ".

واختتم :" طب يعني دلوقتي انت عشان محدش يقدر يعملك حاجه عشان ليك فلوس عندهم هتاخدني انا بذنبهم ويقولي هوقفك من الاتحاد وهبطلهالك حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل اللي ظلمني في النادي كرهتونا ف الرياضة والاخلاق مبقتش موجودة وتقولولنا عايزين اجيال جديدة مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يتسبب في اذي لاعب صغير وتحطيم مستقبله وحقي عند ربنا قبل اي حد وان شاء الله ربنا يجيبلي حقي ".