منتخب مصر يُحافظ علي مركزه بالتصنيف العالمي للفيفا لشهر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي اكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر، والذي شهد تقدم منتخبنا المصري في التصنيف العالمي.

وحافظ منتخب مصر علي ترتيب في قارة أفريقيا بعدما جاء تصنيفه أيضًا في المرتبة الخامسة إفريقيًا، بعد المغرب والسنغال وتونس والجزائر على الترتيب.

كما شهد التصنيف حفاظ منتخب مصر على مركزه في التصنيف العالمي لشهر أكتوبر محتلًا المركز الـ35، بينما تقدم منتخب المغرب مركزا ليصبح الـ 13 عالميا والأول إفريقيا.

تصنيف المنتخبات الأفريقية لشهر أكتوبر

1- المغرب الأول إفريقيًا والـ13 عالميًا، 1658.49 نقطة

2- السنغال الثاني إفريقيًا والـ20 عالميًا، 1600.82 نقطة

3- تونس الثالث إفريقيًا والـ29 عالميًا 1516.14 نقطة

4- الجزائر الرابع إفريقيًا والـ34 عالميًا 1512.9 نقطة

5- مصر الخامس إفريقيًا والـ35 عالميًا 1511.95 نقطة

6- نيجيريا السادس إفريقيًا والـ40 عالميًا 1490.48 نقطة

7- الكاميرون السابع إفريقيًا والـ41 عالميًا 1466.98 نقطة

8- مالي الثامن إفريقيًا والـ49 عالميًا 1449.75 نقطة

9- كوت ديفوار التاسع إفريقيًا والـ50 عالميًا 1439.17 نقطة

10- بوركينا فاسو العاشر إفريقيًا والـ58 عالميًا 1410.59 نقطة