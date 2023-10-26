إيفرتون يواجه عقوبة خصم 12 نقطة من رصيده بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه نادي إيفرتون صاحب المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الكروي ، عقوبة خصم 12 نقطة من رصيده بعد التحقيق في انتهاكات مزعومة للقواعد المالية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الدوري الممتاز طلبوا من لجنة مستقلة فرض العقوبة الصارمة والتي ستكون أكبر عقوبة حسم نقاط في تاريخ المسابقة.

وفي حال فرضت العقوبة على إيفرتون سيصبح رصيده ناقص خمس نقاط وسيتراجع إلى المركز الأخير في الدوري.

ويحتل فريق المدرب شون دايش حاليا المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط بعد خسارته ست من مبارياته التسع الأولى.

وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022.

ويُسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

وقال إيفرتون في بيان صدر في اليوم الخميس الذي تم فيه تأكيد أخبار الإحالة على لجنة التحقيق: أصبنا بخيبة أمل من القرار، النادي يعارض بشدة مزاعم عدم الامتثال، ويثق تمامًا مع فريقه الخاص المستقل من الخبراء، في أنه لا يزال ملتزمًا بجميع القواعد والقوانين المالية.

وأضاف: إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة، لقد قدم النادي، على مدار سنوات عدة، معلومات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة منفتحة وشفافة واختار بوعي التصرف بأقصى قدر من حسن النية في جميع الأوقات.

ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.