الأهلي يغرم أحمد عبدالقادر بسبب "السوشيال ميديا"

ياسر رشاد - القاهرة - قرر خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع غرامة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بسبب عدم التزامه بتعليمات إدارة القلعة الحمراء فيما يتعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

ووقع خالد بيبو غرامة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول بعد استخدام السوشيال ميديا دون الحصول علي إذن مسبق منه بعد استبعاده من قائمة الفريق الأحمر لمباراة سيمبا التزاني.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية: " مدير الكرة أخطر اللاعب بتغريمه ب 100 ألف جنيه وحذره بمضاعفة العقوبة في حالة استمرار الخروج عن النص خلال الفترة المقبلة ".

وأضاف شبانة أن محمود الخطيب رئيس النادي قد طلب من مدير الكرة احتواء غضب اللاعب بعد استبعاده من حسابات كولر في المباريات الأخيرة خاصة وأن الخطيب يرى أن اللاعب من اللاعبين المميزين ولا بد من احتوائه.

تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي تغيير موعد مباراته مع الأهلي والتي من المقرر أن تجمع بين الفريقين في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج" بنسخته الأولى.

وقرر نادي صن داونز إقامة مباراته أمام الأهلي في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، بدلا من السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل مهه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.