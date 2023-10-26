حقيقة انضمام شيكابالا إلى معسكر منتخب مصر في نوفمبر

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اتجاه المدير الفني روي فيتوريا لاستدعاء النجم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك للانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول خلال المعسكر المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، منبهر بإمكانيات محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، ويدرس إمكانية ضمه لصفوف المنتخب خلال المعسكر القادم.

وقال شبانة: "شيكابالا يقدم مستوى طيب منذ بداية الموسم، لذلك فأنه بات مرشحًا بقوة للانضمام للمنتخب المصري في معسكر شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف: "شيكابالا يلعب في الجبهة اليمنى التي يتواجد فيها زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي، وفيتوريا قام بتقييم بعض اللاعبين وقام بالتصويت لصالح قائد الزمالك الذي يقدم مستوى مبهر منذ بداية الموسم".

شيكابالا يمتلك صفات القائد

وواصل: "سعيد للغاية بإمكانية انضمام شيكابالا، وبفكرة صاحب الـ37 عاما في صفوف منتخب مصر، وأنه لا ييأس مطلقا ولازال يواصل رحلة كفاحه في الملعب، ويمتلك صفات القيادة، كما أنه أصبح أكثر التزامًا، ولديه تأثير كبير داخل المستطيل الأخضر".

وأتم: "فيتوريا يفكر جديا في ضم شيكابالا في معسكر نوفمبر، استعدادًا لانطلاقة تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر ثم مواجهة سيراليون".