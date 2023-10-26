الإعلان عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن حكم مباراة الكلاسيكو المنتظر بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الليجا الموسم الجاري.

وقرر الإتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم، خيسوس خيل مانزانو حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الأول بالدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك".

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في الثالثة والربع عصر السبت المقبل، في كلاسيكو الذهاب ببطولة الدوري الإسباني.

قميص برشلونة لمباراة الكلاسيكو يثير الجدل

كشف نادي برشلونة الإسباني عن القميص الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد، والتي ستجمع بين الفريقين نهاية الشهر الجاري.

وتقرر أن يضع برشلونة شعار رولينج ستونز "الشفاه الساخنة" على القميص في الكلاسيكو القادم، بعد الاتفاق مع الفرقة الموسيقية على وضع شعارهم بالتيشيرت.

يذكر أن فريق برشلونة سبق له أن أرتدوا قميصاً يحمل شعار مغني الراب الكندي "دريك" في عام 2022.