وزير الرياضة يكرم عبد الرحمن سامح لاعب السباحة بعد حصوله على ذهبية العالم

ياسر رشاد - القاهرة - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب المصري للسباحة، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي للسباحة، وذلك بعد حصده الميدالية الفضية بسباق 50 متر فراشة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر، والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم باليونان.

أكد صبحي على تقديره وتثمين لانجازات البطل المصري عبد الرحمن سامح العربي، مشدداً إلى أنه سيدعمه خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الإنجازات، مضيفًا إلى أن ما قام به عبد الرحمن سامح العربي هو إنجاز رياضي جديد بعد حصدت ميداليتين في بطولتين عالم في منافسات 50 م فراشة.

من جانبه، ثمن المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالرياضة مشيرا إلى أن أول من وجه اهتمامه للرياضة والرياضيين بشكل عام، قائلًا : أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو أساس كل الإنجازات في الرياضة خلال الفترة الأخيرة.

عبد الرحمن سامح سعيد بتكريم وزارة الرياضة

فيما عبر عبد الرحمن سامح العربي السباح المصري الفائز بذهبية وفضية في منافسات 50 م فراشة في بطولتين العالم باليونان والمجرم عن سعادته، وذلك على هامش التكريم الخاص الذي دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للسباح الأوليمبي.