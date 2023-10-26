شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد مخلوف بتمزق فى العضلة الضامة ويغيب أسبوعين عن الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد مخلوف لاعب وسط نادى الإسماعيلى، أشعة لمعرفة مدى إصابته والمدة التي يغيبها بعد الإصابة التي لحقت به أمام فاركو فى الجولة الماضية ولم يستطع إكمال المباراة بسببها.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق في العضلة الضامة ويحتاج علاج لمدة أسبوعين ليخرج بشكل رسمي من حسابات إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى في مباراة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من دورى نايل، للإصابة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف