الزمالك يستعد لدفع مستحقات أوسوريو وجزء من متأخرات فريق الكرة

القاهرة - سامية سيد -

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تجهيز الرواتب المتأخرة للجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على عقد أول اجتماع مجلس إداراة رسمي يوم الأحد المقبل، فى مقر القلعة البيضاء، لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الأدوار بشكل رسمى على أعضاء المجلس.

وعقدت أول أمس الثلاثاء، جلسة بين رئيس النادى وأمين الصندوق حسام المندوه وهشام نصر نائب الرئيس وبعض الأعضاء، لتحديد بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس ومناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي.