شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لدفع مستحقات أوسوريو وجزء من متأخرات فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على عقد أول اجتماع مجلس إداراة رسمي يوم الأحد المقبل، فى مقر القلعة البيضاء، لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الأدوار بشكل رسمى على أعضاء المجلس.
وعقدت أول أمس الثلاثاء، جلسة بين رئيس النادى وأمين الصندوق حسام المندوه وهشام نصر نائب الرئيس وبعض الأعضاء، لتحديد بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس ومناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي.
ويختتم الفريق تدريباته غدا الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من "دوري Nile"، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل .
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