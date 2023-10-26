اخبار الرياضه

الزمالك يستعد لدفع مستحقات أوسوريو وجزء من متأخرات فريق الكرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لدفع مستحقات أوسوريو وجزء من متأخرات فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تجهيز الرواتب المتأخرة للجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين.

 

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على عقد أول اجتماع مجلس إداراة رسمي يوم الأحد المقبل، فى مقر القلعة البيضاء، لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الأدوار بشكل رسمى على أعضاء المجلس.

وعقدت أول أمس الثلاثاء، جلسة بين رئيس النادى وأمين الصندوق حسام المندوه وهشام نصر نائب الرئيس وبعض الأعضاء، لتحديد بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس ومناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي.

 

ويختتم الفريق تدريباته غدا الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من "دوري Nile"، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا