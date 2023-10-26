شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم الخميس عل ملعب مختار التتش قبل السفر إلى جنوب إفريقيا ظهر اليوم استعداد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقرر مسئولو الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بدلا من الرابعة عصرا.

كما قام مسئولو الكاف بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز والتي ستقام على ملعب لوفتس سيرسفيلد بمدينة بريتوريا، لتقام في الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء الأحد المقبل.

أعلن نادى صن داونز الجنوب أفريقي عن موعد مواجهة الأهلى المحدد لها الأحد المقبل على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

نشر نادى صن داونز على الصفحة الرسمية على موقع " أكس " أن المباراة سوف تقام فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة



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