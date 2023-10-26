شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدهراوى: الاتحاد الدولى للكاراتيه واثق من القدرات المصرية فى تنظيم بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعترف محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بأن استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم 2025 حدث مهم كثيرًا، حيث تم توقيع عقد الاتفاق على استضافة بطولة العالم، وستكون هذه البطولة نقلة كبيرة للكاراتية المصري و ستحدث طفرة كبيرة للاعبين.

قال الدهراوي في تصريحات صحفية :" أنه تمت استضافة البطولة بناء على تعليمات الدولة المصرية وذلك بعد النجاح في استضافة العديد من البطولات العالمية مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للكاراتيه لديه ثقة كبيرة في مصر".

وتطرق الدهراوي في حديثه، عن حصيلة البعثة المصرية في بطولة العالم المقامة حاليا في المجر حيث أشاد بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون لتصل إلى ضمان ثلاث ميداليات ذهبية عالمية والمنافسة على خمس ميداليات برونزية وذلك بعد ختام ثاني أيام البطولة.

قال محمد الدهراوي: "جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، حيث تأهل إلى الدور النهائي من بطولة العالم ثلاثة لاعبين، وينافس خمسة آخرون على الميداليات البرونزية، والمنافسة في البطولة مازالت مستمرة".

وأضاف: "منافسات بطولة العالم هذا العام صعبة كثيرًا، ويشارك بها عدد كبير من دول العالم وبها منافسة قوية، ولكن الأبطال المصريين يبذلون قصارى جهدهم، وهدفنا هو حصد الثلاث ميداليات الذهبية للحفاظ على الرانك العالمي".

وتابع: "أعتقد أن من أسباب عدم منافسات بعض اللاعبين على الميداليات ومنهم علي الصاوي هو بعض الإجهاد بالإضافة إلى صعوبة ميزان اللاعب على مستوى العالم ولكنه قدم ما في وسعه".

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه : "ستبدأ منافسات بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة غدًا الخميس، وهدفنا هو الحصول على المركز الأول في منافسات البطولة وتحقيق المزيد من الميداليات".