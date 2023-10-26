شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 جولات.. خماسية الزمالك فى سموحة الأكبر بدورى Nile والتعادل 3/3 مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الأحد، على منافسات الجولة الرابعة من دوري Nile لهذا الموسم، مع تأجيل مواجهة الأهلى مع الجونة لانشغال المارد الأحمر بمواجهتى سيمبا فى الدورى الأفريقي.

وشهدت الجولات الأربعة الماضية، غزارة تهديفية فى أكثر من مباراة، والتى جعلت هذه المباريات هى الأفضل فى الأسابيع الأربعة التى انتهت نستعرضها فى التقرير التالى..

خماسية الزمالك فى سموحة الأكبر

اكتسح فريق الزمالك فى الأسبوع الرابع، نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، لتكون أكثر المباريات التى شهدت تسجيل أهداف من طرف فريق على حساب الآخر، بالإضافة إلى هدف من الفريق السكندرى، وهذا يعد أكبر الانتصارات حتى الآن.

رباعية الأهلى وسيراميكا فى الوصافة

يأتى فوز الأهلى على المصرى فى الأسبوع الأول، وسيراميكا على الداخلية فى الأسبوع الرابع فى الوصافة، حيث أمطر الأهلى شباك المصرى برباعية نظيفة، فيما اكتسح سيراميكا نظيره الداخلية برباعية نظيفة تسببت فى رحيل ميمى عبد الرازق من الداخلية.

التعادل 3/3 يحسم مواجهتين

شهدت مباريات دورى نايل فى الأسابيع الأربعة الأولى، أكبر تعادلين حتى الآن، والذى كان زد أحد طرفى المباراة، حيت تعادل فى المواجهة الأولى مع بلدية المحلة 3/ 3 فى الأسبوع الثالث، وتعادل مع المقاولون العرب 3/ 3 فى الأسبوع الرابع.

جدير بالذكر أن الأسابيع الأربعة الاولى شهدت 91 هدفا حتى الآن، كان الزمالك هو الأقوى هجوميا برصيد 10 أهداف ويأتى فريق زد وصيفا له، بينما يحتل فريقا طلائع الجيش والبنك الأهلى صدارة أقل الفرق تهديفيا بهدفين فقط.