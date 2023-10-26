إمام عاشور يظهر في الجيم لخوض تدريبات تأهيلية

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور لاعب النادي الاهلي، صورة له داخل الجيم الخاص بالنادي علي صفحته بموقع انستجرام ، حيث يخوض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية .

وغاب إمام عاشور ، عن مران الفريق الأخير على ستاد مختار التتش وذلك قبل سفر بعثة الفريق عصرًا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز، في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.



عاشور

قرر مسئولو الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بدلا من الرابعة عصرا.

كما قام مسئولو الكاف بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز والتي ستقام على ملعب لوفتس سيرسفيلد بمدينة بريتوريا، لتقام في الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء الأحد المقبل.

أعلن نادى صن داونز الجنوب أفريقي عن موعد مواجهة الأهلى المحدد لها الأحد المقبل على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

نشر نادى صن داونز على الصفحة الرسمية على موقع " أكس " أن المباراة سوف تقام فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة