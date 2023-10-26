شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. جلسة كولر مع معاونيه.. فقرات خططية متنوعة وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون، على هامش المران الذي أقيم ‏صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.‏



وناقش كولر مع الطاقم المعاون كافة الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وبرنامج الاستعداد بالشكل المناسب ‏للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.‏

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير على ملعب مختار التتش صباح اليوم، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا،استعدادا ‏لمواجهة صن داونز المرتقبة في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، قبل أن بدء المران بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط ‏الأحمال، ثم استكمل الجميع فقرات المران التي اشتملت على فقرات خططية وتقسيمة كرة قوية.‏

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.‏



وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏