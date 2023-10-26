شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. جلسة كولر مع معاونيه.. فقرات خططية متنوعة وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.
وناقش كولر مع الطاقم المعاون كافة الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وبرنامج الاستعداد بالشكل المناسب للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير على ملعب مختار التتش صباح اليوم، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا،استعدادا لمواجهة صن داونز المرتقبة في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.
عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، قبل أن بدء المران بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، ثم استكمل الجميع فقرات المران التي اشتملت على فقرات خططية وتقسيمة كرة قوية.
ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.
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