شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو يطير إلى الإمارات للحصول على الرخصة التدريبية B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير محمد ناجي جدو مدرب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، إلى الإمارات خلال الفترة الجارية من أجل الحصول على رخصة التدريب B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أوضح هانى سعيد المدير الرياضي أن النادي كان حريصا على دعم المدرب وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بسفره للحصول على الرخصة التدريبية، ومستمر في دعمه حتى الحصول على أعلى رخصة تدريبية.

أشار سعيد إلى أن الإدارة تدعم جميع المدربين وتسهل من إجراءات حصولهم على أفضل الرخص في مجال التدريب في إطار حرصها على تطوير مهارات جميع المدربين والإلمام المستمر بأفضل طرق التدريب وأحدثها بصورة مستمرة.

ويعد محمد ناجي جدو واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية خلال السنوات الماضية ويعده نادي بيراميدز ليكون أحد الكوادر المهمة في مجال التدريب خلال السنوات المقبلة.