شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان كان الفريق المفضل لمبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت فايزة لعماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي ووكيلة أعماله عن حب ابنها لنادي ميلان الإيطالي في صغره، وقالت قبل فوز سان جيرمان على الميلان في مسابقة دوري أبطال أوروبا: «كان لديه قميص الميلان وهو صغير ويرتديه للتمرينات وفي النوم من شدة تعلقه بالفريق وعندما يعود إلى المنزل لا يتحدث إلا عن الميلان، وإن خسر الميلان كان يرمي بالريموت كونترول على شاشة التلفاز ويتفوه بكلمات بذيئة بالإيطالية، لكنه أيضاً كان يحب الفرق الكبيرة الأخرى، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ويحب كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، ويرتدي قميصه وأيضاً قميص مهاجم رين السويسري ألكسندر فري».

وعلق أنتونيو ريكاردي، أحد مدربي مبابي في بداية مسيرته، على تصريحات لعماري، وقال: «كيليان أخبرني أن ميلان جزء من خططه لكن في نهاية مسيرته. كان يمزح للأسف لأنه لا أحد يستطيع دفع سعره الآن. اعتدت إجباره على مشاهدة جميع مباريات الدوري الإيطالي، وأتذكر أنه عندما فاز ميلان باللقب الـ18 كان هناك حفل كبير. اعتدت القول له إنه يشبه ديدا لكنه بسن الـ5 كان أقوى مني، وكأنه بسن الـ10».