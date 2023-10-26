شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يكشف عن قميص من وحي السبعينات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن قميص جديد من وحي موسم 1974-1975 وهو من فكرة ديف سيكستون مدرب الفريق بين عامي 1967-1974 والذي كان مشجعاً كبيراً لمنتخب المجر في الخمسينات الملقب بـ«ماجنفسنت ماجيارز».

ألوان الزي من علم المجر التي وصلت إلى نهائي مونديال 1954 وخسرته أمام ألمانيا، لكن تعليقات المشجعين لمحت لكونه مشابهاً لعلم فلسطين، ومن التعليقات: «تشيلسي يدعم فلسطين، أكبر أندية إنجلترا»، «يبدو كعلم فلسطين لكن ينقصه بعض السواد».