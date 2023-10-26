شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام يكشف عن سر احتفاليته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سيفوت الإنجليز فرصة مشاهدة البث المباشر لأول «كلاسيكو» لنجمهم جود بيلينجهام، وذلك بسبب إقامة المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في الـ3 والربع ظهراً بتوقيت بريطانيا، وهي فترة حظر نقل المباريات الخارجية المفروض منذ الستينات من أجل ضمان حضور المشجعين للمباريات المحلية.

ولقبت الصحافة الإسبانية لاعب الوسط الإنجليزي بـ«المدير الجديد في البرنابيو»، بعد أهدافه التي قادت الريال للصدارة.

وكشف بيلينجهام نجم الريال عن سر احتفاليته الجديدة التي اخترعها مع زميله في المنتخب جيمس ماديسون نجم توتنهام.

واعتاد بيلينجهام على الاحتفال بمد ذراعيه أمام المدرجات، لكنه نشر صورة احتفاليته الجديدة بالتزامن مع نشر ماديسون صورة أيضاً لها وهي وضع يده فوق جبهته مثل التحية العسكرية وكتب عليها «sherrifs» وهي منصب رئيس الشرطة.

واستخدم ماديسون الاحتفالية في فوز الفريق على فولهام مؤخراً، لكن بيلينجهام لم يستخدمها بالفوز على براجا ويبدو أنه يدخرها إلى «الكلاسيكو».