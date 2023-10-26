شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء «الكلاسيكو» تشتعل مبكراً..برشلونة يعتذر عن تغريدة مسيئة وبيريز لن يحضر اللقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قدم نادي برشلونة الإسباني اعتذاره لغريمه ريال مدريد عن تغريدة نائب المتحدث الرسمي ميكيل كامبس والتي قال فيها أن فينيسيوس نجم ريال مدريد البرازيلي يستحق صفعة لأنه مهرج بعد فوز الريال على براجا البرتغالي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال رافا يوستي المدير في النادي الكتالوني:«إن كنت تسمعني فينيسيوس هذا لن يحدث مرة أخرى. حتى لو كانت زلة لسان ما كان يجب أن تقال، كانت تغريدة مؤسفة».

من جهتها، كشفت صحيفة ماركا عن قرار رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم حضور«الكلاسيكو» بعد مطالب من المشجعين بعدم حضوره احتجاجاً على تورط برشلونة في قضية الحكم نيغريرا.

ولم يحضر بيريز«الكلاسيكو» الأخير بسبب قضية رشوة رئيس لجنة الحكام السابق، وزاد الطين بلة تغريدة كامبس، فيما علق تشافي مدرب برشلونة بعد الفوز على شاختار دونتيسك:«إن مسح التغريدة أنهى الموضوع، نريد كلاسيكو بلعب نظيف واحترام متبادل ولن أفعل أي شيء ليزيد التوتر».

من جهته، عبر فيرمين لوبيز الذي سجل هدفاً لبرشلونة فيما سجل فيران توريس الهدف الآخر عن تطلعه للمشاركة في الكلاسيكو السبت وقال:«أشعر بارتياح في اللعب يميناً ويساراً وأشعر بارتياح مع المدرب».

وأكد تشافي سلامة نجمه البرتغالي جواو فيلكس وقال إنه تعرض لكدمة بسيطة وسيشارك في «الكلاسيكو»، وأضاف:«إن تمكنا من جلب لاعبين كانوا مصابين وخاضوا اللقاء سيكون هذا إيجابياً لكننا لن نجبر أحداً على العودة مبكراً».

ورصدت الكاميرات ردة فعل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هدر أراوخو فرصة تسجيل هدف عندما سدد الكرة فوق العارضة. ووضع المهاجم المصاب يديه فوق رأسه وانحنى على الكرسي المقابل لدفن رأسه، فيما ضحك فرينكي دي يونغ وجافي من ركلة أراوخو الحرة.