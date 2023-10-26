بعثة الأهلى تقضى 45 دقيقة ترانزيت بنيروبى فى رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تقضي بعثة النادي الأهلي ترانزيت لمدة 45 دقيقة في العاصمة الكينية نيروبي في رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في بطولة الدوري الأفريقي.

وتسافر بعثة الأهلي بعد قليل إلى جنوب أفريقيا في رحلة طويلة ربما تستعرق قرابة الـ9 ساعات لمواجهة صن داونز ف الثالثة من مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتقضي بعثة الأهلي ترانزيت 45 دقيقة في نيروبي من أجل التزود بوقود في نيروبي قبل السفر مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا.

على صعيد متصل، قال خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي إن إمام عاشور، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن.

أكد بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن اللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته ‏الى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون، على هامش المران الذي أقيم ‏صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.‏

وناقش كولر مع الطاقم المعاون كافة الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وبرنامج الاستعداد بالشكل المناسب ‏للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.‏

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير على ملعب مختار التتش صباح اليوم، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا،استعدادا ‏لمواجهة صن داونز المرتقبة في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، قبل أن بدء المران بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط ‏الأحمال، ثم استكمل الجميع فقرات المران التي اشتملت على فقرات خططية وتقسيمة كرة قوية.‏

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏